Херсонский суд не выпустил педофила-насильника, несмотря на просьбу тюремщиков

Трижды судимый за преступления на сексуальной почве явно не исправился.

Недавно в Херсонский городской суд поступило ходатайство исполняющего обязанности начальника «Северной исправительной колонии №90» об условно-досрочном освобождении осужденного Александра В., приговоренного к 7-ми годам лишения свободы в 2015 году за развращение малолетней девочки, которой не исполнилось и 12-ти лет. Срок отбывания наказания для осужденного заканчивается в 2022 году. При этом, по мнению тюремщиков, он искупил свою вину, поскольку имеет 6 поощрений. Правда, имеет он и три взыскания за нарушения режима.

Александр В. не трудится в колонии, но является так называемым «активистом» – помогает с уборкой помещений и прочим. Естественно, среди зеков его положение крайне низкое. Если не сказать больше.

А больше сказать как раз есть о чем. Как выяснили «Власти», осужденный Александр В., которого пенитенциарии вдруг досрочно захотели освободить от бремени неволи, трижды судим за сексуальные преступления.

Первый свой срок за изнасилование херсонец получил в 2003 году, и был приговорен к четырем годам тюрьмы. Только покинув стены казематов, он снова насилует женщину – в 2007 году его приговаривают к шести годам лишения свободы. Таким образом, «отмотав» в общей сложности десять лет за решеткой за изнасилования, в 2015 извращенец ловит малолетнюю девочку, затягивает ее на территорию городского кладбища, избивает, лапает за интимные места и удовлетворяет болезненную страсть…

Суд, изучив биографию рецидивиста-извращенца, отказал тюремщикам в удовлетворении их ходатайства.

Тэги: суд, Херсонская область, развращение малолетних, северная исправительная колония, изначилование, пенитенциарии