Разбился афганский самолет почти с сотней человек на борту

Самолет афганской авиакомпании Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни. По предварительным данным, на борту находились 83 человека.

Сегодня, 27 января, самолет афганской авиакомпании Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни. Об этом сообщает афганский телеканал 1TV со ссылкой на представителя губернатора провинции.

На место крушение направляются специалисты для проведения расследования. Самолет летел из Дубая в Кандагар.

Tolo News со ссылкой на источник сообщает, что самолет потерпел крушение в районе, контролируемом отрядами движения «Талибан».

По предварительным данным, на борту самолета находились 83 человека.

Информация будет уточняться и дополняться.

Тэги: авиакатастрофа, афганская авиакомания, провинция Газни