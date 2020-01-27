Разбился афганский самолет почти с сотней человек на борту
Самолет афганской авиакомпании Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни. По предварительным данным, на борту находились 83 человека.
Сегодня, 27 января, самолет афганской авиакомпании Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни. Об этом сообщает афганский телеканал 1TV со ссылкой на представителя губернатора провинции.
На место крушение направляются специалисты для проведения расследования. Самолет летел из Дубая в Кандагар.
Tolo News со ссылкой на источник сообщает, что самолет потерпел крушение в районе, контролируемом отрядами движения «Талибан».
По предварительным данным, на борту самолета находились 83 человека.
Информация будет уточняться и дополняться.
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