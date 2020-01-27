Киевская компания обманула поставщика более чем на 1 000 000 гривен?

Черновицкая полиция ищет столичных поставщиков, которые оказались мошенниками.

Как сообщили «Властям» в черновицкой полиции, местная компания «Промэнергостройсервис» намеревалась приобрести электрические кабели у столичной фирмы «ТПК Будэлектрокабель» на общую сумму 1,1 млн. грн.

Перечислив всю сумму двумя платежами еще осенью, черновицкие бизнесмены стали ждать поставки кабелей. Ожидают они их до сих пор.

Между тем, полицейские тоже заинтересовались незавершенной сделкой, и сейчас разыскивают лиц, причастных к мошенничеству, совершенному в особо крупных размерах.

Учитывая неторопливость правоохранительных органов, которые только получили санкцию на проверку банковских счетов, на которые переводилась предоплата, можно не сомневаться, что преступники имели достаточно времени, чтобы запутать следы и скрыться за пределами Украины.

В последнее время подобные случаи мошенничества участились. Аферисты, прикрываясь названиями добропорядочных фирм, пользуются доверием заказчиков. В полиции просят подобные сделки не заключать дистанционно – сначала убедитесь, что фирма, у которой вы собираетесь приобретать крупную партию товара, в курсе происходящего и гарантирует поставку.

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