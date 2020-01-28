Украинцы могут остаться без второй «пенсии», подробности

Всему виной инфляция.

Вторая «пенсия» может оказаться малоэффективной.

Как известно, Верховной Раде только предлагают узаконить накопительную пенсию.

Однако, эксперты уже предупреждают, что она может оказаться малоэффективной, поскольку все средства может обесценить инфляция.

«Если у человека зарплата, условно, 5000 гривен, то 1% – это 50 гривен, то есть 2 доллара. За год – 24 доллара. Если добавить 2% от работодателя, получится около 75 долларов в год. Даже если это будет 100 долларов (при более высокой зарплате), то за десять лет человек «накопит» до 1000 долларов. Администрирование этого взноса, думаю, выйдет дороже. И мне кажется, что человеку будет проще эти 100 долларов положить на депозит, так как в этом случае проценты будут идти уже с первого взноса, тогда как накопительная система предполагает, что человек получит эти деньги в каком-то неизвестном будущем. К тому же эти средства «съест» инфляция, и получится даже отрицательная эффективность «, – озвучила свой прогноз аналитик Александра Томашевская.

По ее словам, в этом случае лучшим вариантом будет тот случай, когда накопленные на пенсию средства украицев не будут лежать в банках без действия, а будут привлекаться государством в качестве инвестиций. Таким образом, эти средства будут приносить прибыль и самим украинцам.

Экономист Тарас Козак, в свою очередь, утверждает, что средства, которые украинцы накопят ежемесячно перечисляя 1% от зарплаты, необходимо направлять на развитие инфраструктуры – трубы, сети и дороги.

Таким образом, нагромождение не обесценятся из-за инфляции и помогут обновить ту сферу, на которую часто не хватает средств из государственного бюджета.

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