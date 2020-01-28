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Главная » Мир » Происшествия
10:35 28 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Число погибших от коронавируса достигло 106 человек

Нацкомиссия Китая по здравоохранению заявила, что кроме воздушно-капельного, коронавирус распространяется путем физического контакта.

Число погибших в результате вспышки коронавируса в Китае возросло до 106, и во вторник утром, 28 января, китайские власти подтвердили 1771 новое заболевание.

В одном только Китае общее число подтвержденных случаев возросло почти до 4500, причем во вторник в стране было зарегистрировано 26 новых случаев смерти. Большинство погибших из провинции Хубэй, в эпицентре вспышки, сообщает китайское издание South China Morning Post .

Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC) заявила, что в дополнение к воздушной передаче коронавирус может передаваться посредством физического контакта.

Инкубационный период нового вируса составлял в среднем от трех до семи дней, причем самый длинный – не более 14 дней, заявил NHC, добавив, что штамм коронавируса на 85 процентов похож на тяжелый острый респираторный синдром (Sars).

Он также сказал, что вирус может заразить детей и младенцев, но их симптомы были относительно умеренными.

В отчете об оценке риска, основанном на анализе 2744 инфекций, зарегистрированных до воскресенья Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний, опубликованном в понедельник, говорится, что основным путем передачи являются передача воздушно-капельным путем и тесный физический контакт.

«Вирус очень заразный, с числом размножения (среднее число случаев, которое каждый случай вызывает в течение инфекционного периода), между двумя и тремя. Нет достоверных доказательств того, что заболевание заразно в течение инкубационного периода», – говорится в отчете.

В том числе на 00:00 28 января:

Материковый Китай 4494 106 летальных исходов
Гонконг 8
Макао 7
Тайвань 5
Азиатские страны 30
Европа 4
Северная Америка 6
Южная Америка -
Австралия 5

Источник:
Тэги: коронавирус

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