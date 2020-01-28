В Украине построят новый международный аэропорт
Аэропорт появится в Кировоградской области, он будет построен на базе военного аэродрома.
Кировоградские местные власти считают, что у области есть потребность в восстановлении авиационного сообщения с другими странами. Именно поэтому, было предложено построить международный аэропорт на базе военного аэродрома Канатово.
Замглавы областной государственной администрации Светлана Лобанова в рамках проекта World Trade Center Kyiv уже представила два инвестиционных проекты Кировоградщины.
Первым проектом является созданием технопарка FlightCity 4.0, который станет базой для создания индустрии по разработке, испытанию, сертификации и производству беспилотных летательных аппаратов, центр робототехники, центр тренажеров и электронных средств обучения (виртуальная и дополненная реальность).
Инициатором создания данного технопарка является выступает Летная академия Национального авиационного университета и ОО Кластер.
Вторым представленным проектом был международный аэропорт, который, как уже упоминалось, предложили построить на базе военного аэродрома Канатово. Помимо международного авиасообщения, область также нуждается в увеличении пассажиропотока с другими регионами Украины, чему также поспособствует строительство нового аэропорта.
Раньше аэродром Канатово, расположенный вблизи Кропивницкого, был авиационной базой ВВС СССР. В данный момент ЦИК Канатово является собственностью Минобороны Украины.
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