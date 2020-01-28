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Главная » Украина » Экономика
13:45 28 Января 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Украине построят новый международный аэропорт

Аэропорт появится в Кировоградской области, он будет построен на базе военного аэродрома.

Кировоградские местные власти считают, что у области есть потребность в восстановлении авиационного сообщения с другими странами. Именно поэтому, было предложено построить международный аэропорт на базе военного аэродрома Канатово.

Замглавы областной государственной администрации Светлана Лобанова в рамках проекта World Trade Center Kyiv уже представила два инвестиционных проекты Кировоградщины.

Первым проектом является созданием технопарка FlightCity 4.0, который станет базой для создания индустрии по разработке, испытанию, сертификации и производству беспилотных летательных аппаратов, центр робототехники, центр тренажеров и электронных средств обучения (виртуальная и дополненная реальность).

Инициатором создания данного технопарка является выступает Летная академия Национального авиационного университета и ОО Кластер.

Вторым представленным проектом был международный аэропорт, который, как уже упоминалось, предложили построить на базе военного аэродрома Канатово. Помимо международного авиасообщения, область также нуждается в увеличении пассажиропотока с другими регионами Украины, чему также поспособствует строительство нового аэропорта.

Раньше аэродром Канатово, расположенный вблизи Кропивницкого, был авиационной базой ВВС СССР. В данный момент ЦИК Канатово является собственностью Минобороны Украины.

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Тэги: Происшествия, аэропорт, Кировоградская область, авиасообщение, международный аэропорт, технопарк

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