В Украине построят новый международный аэропорт

Замглавы областной государственной администрации Светлана Лобанова в рамках проекта World Trade Center Kyiv уже представила два инвестиционных проекты Кировоградщины.

Первым проектом является созданием технопарка FlightCity 4.0, который станет базой для создания индустрии по разработке, испытанию, сертификации и производству беспилотных летательных аппаратов, центр робототехники, центр тренажеров и электронных средств обучения (виртуальная и дополненная реальность).

Инициатором создания данного технопарка является выступает Летная академия Национального авиационного университета и ОО Кластер.

Вторым представленным проектом был международный аэропорт, который, как уже упоминалось, предложили построить на базе военного аэродрома Канатово. Помимо международного авиасообщения, область также нуждается в увеличении пассажиропотока с другими регионами Украины, чему также поспособствует строительство нового аэропорта.

Раньше аэродром Канатово, расположенный вблизи Кропивницкого, был авиационной базой ВВС СССР. В данный момент ЦИК Канатово является собственностью Минобороны Украины.