Зеленский расширил аппарат СНБО и полномочия Центра кибербезопасности

Штат аппарата СНБО расширен до 190 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский расширил аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и полномочия Центра кибербезопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Данным указом штат аппарата СНБО расширен со 160 до 190 сотрудников, на него возложены функции информационно-аналитического, экспертного, организационного, материально-технического обеспечения Центра кибербезопасности.

Кроме того, расширены полномочия Центра кибербезопасности, который теперь будет координировать и контролировать работу субъектов сектора безопасности и обороны в сфере кибербезопасности. Также урегулированы вопросы работы Центра в случае отсутствия руководителя, которым является секретарь СНБО.

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