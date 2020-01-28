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Главная » Мир » Происшествия
18:32 28 Января 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Нью-Йорке прохожие подняли авто, чтобы спасти попавшую под него женщину

В воскресенье в Нижнем Ист-Сайде около десятка человек подняли внедорожник, чтобы спасти женщину, оказавшуюся под машиной.

На кадрах, размещенные в Twitter, видно, что прохожие спешат к черному внедорожнику на пересечении улиц Деланси и Норфолк и наклоняют его в правую сторону, сообщает New York Post.

На фотографии видно, как женщина лежит на спине, она в сознании, в руках у нее телефон, вокруг нее толпятся спасатели.

Колби Дрошер, который разместил видео и фото, рассказал, как все происходило.

«Когда я приблизился, у перекрестка образовалась большая толпа. Внезапно все побежали поднимать машину. Все произошло так быстро», – сообщи он изданию.

О состоянии пострадавшей не сообщается.

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Тэги: Нью-Йорк, внедорожник

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