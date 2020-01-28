В Нью-Йорке прохожие подняли авто, чтобы спасти попавшую под него женщину
В воскресенье в Нижнем Ист-Сайде около десятка человек подняли внедорожник, чтобы спасти женщину, оказавшуюся под машиной.
На кадрах, размещенные в Twitter, видно, что прохожие спешат к черному внедорожнику на пересечении улиц Деланси и Норфолк и наклоняют его в правую сторону, сообщает New York Post.
На фотографии видно, как женщина лежит на спине, она в сознании, в руках у нее телефон, вокруг нее толпятся спасатели.
Колби Дрошер, который разместил видео и фото, рассказал, как все происходило.
«Когда я приблизился, у перекрестка образовалась большая толпа. Внезапно все побежали поднимать машину. Все произошло так быстро», – сообщи он изданию.
О состоянии пострадавшей не сообщается.
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