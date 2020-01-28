НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Политика
18:18 28 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Евросоюзе назвали имена крымчан, против которых вводятся новые санкции

В число граждан, которых Евросоюз внес в санкционные списки за причастность к «выборам» в Крыму в сентябре 2019 года, вошли семь человек, в том числе «глава Совмина» полуострова Юрий Гоцанюк.

28 января Европейский союз опубликовал решение внести в санкционный список фамилии семи человек, причастных к незаконным выборам в сентябре 2019 года в аннексированном Крыму. Решение опубликовано в официальном журнале Евросоюза.

Санкции вводятся в отношении «главы Совета министров Крыма» Юрия Гоцанюка, «исполняющего обязанности губернатора Севастополя» Михаила Развожаева, «главы законодательного собрания Севастополя» Владимира Немцева, члена Совета Федерации РФ «от Крыма» Екатерины Албатаевой и трех «членов избирательных комиссий» в Севастополе – Сергея Даниленко, Лидии Басовой, Екатерины Пырковой.

Россия аннексировала Крым после незаконного «референдума» 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

8 сентября 2019 года в Крыму «выбирали» членов «парламента» и органы местной «власти».

Источник:
Тэги: санкции

Новости по теме

Вашингтон будет изолировать Иран дипломатическими и экономическими методами

Госдеп рассказал о стратегии США по Ирану.

Россия придумала ответ на новые санкции США

В российском МИД назвали варианты ответа на американские санкции против газопровода «Северный поток — 2».

Россия готова рассмотреть вопрос о снятии санкций с Украины

Россия готова рассмотреть вопрос о снятии санкций с Украины при наличии инициативы от украинской стороны. Об этом заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
На орбите Земли могут столкнутся два спутника

13:29 Мир

В Австралии во время состязания едоков умерла 60-летняя участница

23:08 Мир

Киевская компания обманула поставщика более чем на 1 000 000 гривен?

21:09 Украина

Обвиняемого в сепаратизме председателя сельсовета передали на поруки нардепов от ОПЗЖ

20:23 Украина

Талибы взяли на себя ответственность за крушение самолета в Афганистане

17:49 Мир

Заведующая сельским фельдшерским пунктом скрывается от тюрьмы за служебный подлог

16:17 Украина

Херсонский суд не выпустил педофила-насильника, несмотря на просьбу тюремщиков

08:18 Украина

35-летний египтянин женится на 80-летней пенсионерке из Британии – не ради денег!

00:56 Мир

Бывшего чемпиона мира по боксу избили в родном городе

21:31 Мир

17-летняя британка тайком от родителей сделала 30 косметических операций

20:31 Мир

Украина опустилась на cедьмое место в Кубке наций по биатлону

19:40 Украина

Новости | Игровые автоматы