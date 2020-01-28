В Евросоюзе назвали имена крымчан, против которых вводятся новые санкции

В число граждан, которых Евросоюз внес в санкционные списки за причастность к «выборам» в Крыму в сентябре 2019 года, вошли семь человек, в том числе «глава Совмина» полуострова Юрий Гоцанюк.

28 января Европейский союз опубликовал решение внести в санкционный список фамилии семи человек, причастных к незаконным выборам в сентябре 2019 года в аннексированном Крыму. Решение опубликовано в официальном журнале Евросоюза.

Санкции вводятся в отношении «главы Совета министров Крыма» Юрия Гоцанюка, «исполняющего обязанности губернатора Севастополя» Михаила Развожаева, «главы законодательного собрания Севастополя» Владимира Немцева, члена Совета Федерации РФ «от Крыма» Екатерины Албатаевой и трех «членов избирательных комиссий» в Севастополе – Сергея Даниленко, Лидии Басовой, Екатерины Пырковой.

Россия аннексировала Крым после незаконного «референдума» 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

8 сентября 2019 года в Крыму «выбирали» членов «парламента» и органы местной «власти».

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