В Украине выросла средняя зарплата: названы регионы-лидеры
В Госстате обнародовали данные за 2019 год.
Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в декабре 2019 года увеличилась на 1585 грн по сравнению с ноябрем – с 10 679 грн до 12 264 грн, а по сравнению с декабрем-2018, когда она составляла 10 573 грн, – на 1691 грн. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 28 января.
В ведомстве отметили, что декабрьский показатель превысил уровень минимальной зарплаты, который в прошлом году был на уровне 4173 грн, в 2,9 раза.
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