В Гонконге нашли вакцину от коронавируса

Группа ученых в Гонконге заявили, что разработали вакцину против смертельного коронавируса из Китая.

Об этом информируют азиатские СМИ во вторник, 28 января.

Как сообщается, начать использование вакцины можно будет только после клинических испытаний.

По словам исследователей, тестирование вакцины на животных займет месяцы, а перейти к испытаниям на людях можно будет в лучшем случае лишь в следующем году, а уже затем начать ее массовое использование.

Тэги: вакцина