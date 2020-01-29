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Главная » Украина » Экономика
14:48 29 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Нафтогаз снижает цены для промышленности

Ожидается, что цены станут ниже на 14-15%.

С 1 февраля НАК Нафтогаз Украины снижает цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования до 15%.

Сейчас комапания предоставляет газ по цене 4 661,00 – 5 208,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами). Ожидается, что в сравнении с ценами на январь 2020 года, в феврале цены снизятся на 14% -15%, в зависимости от условий поставки.

Новые цены на газ будут зависеть от объемов закупки и условий оплаты.

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Тэги: газ, Нафтогаз, цены, промышленность

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