На рок-концерте в Амстердаме гражданин Румынии украл 30 телефонов
Голландская полиция раскрыла кражу мобильных телефонов на рок-концерте, обнаружив мужчину с 30 мобильниками, спрятанными в велосипедных шортах.
Полиция пошла на концерт канадской группы Sum 41 в Амстердаме после наводки от бельгийской полиции: 50 мобильных телефонов были украдены на концерте Sum 41 в Антверпене, сообщает BBC.
34-летний задержанный является гражданином Румынии. Пока не ясно, были ли у подозреваемого сообщники.
Судебное заседание по его делу состоится на следующей неделе.
Концерт Sum 41 в Амстердаме состоялся 21 января.
Новости по теме
Хотела отомстить, а получила судимость.
Бывшая модель и дизайнер 38-летняя Эмили Эванс-Шрайбер получила условный срок за кражу 230251 фунтов стерлингов у своей бабушки.
Полиция Соединенного Королевства пытается убедить производителей смартфонов, в том числе Apple и Samsung, что «кнопка смерти» – наилучший вариант, она сделает смартфон полностью непригодным.