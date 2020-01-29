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Главная » Мир » Происшествия
16:10 29 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На рок-концерте в Амстердаме гражданин Румынии украл 30 телефонов

Голландская полиция раскрыла кражу мобильных телефонов на рок-концерте, обнаружив мужчину с 30 мобильниками, спрятанными в велосипедных шортах.

Полиция пошла на концерт канадской группы Sum 41 в Амстердаме после наводки от бельгийской полиции: 50 мобильных телефонов были украдены на концерте Sum 41 в Антверпене, сообщает BBC.

34-летний задержанный является гражданином Румынии. Пока не ясно, были ли у подозреваемого сообщники.

Судебное заседание по его делу состоится на следующей неделе.

Концерт Sum 41 в Амстердаме состоялся 21 января.

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Тэги: кража, мобильный телефон, Амстердам

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