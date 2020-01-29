У Зеленского напомнили о вероломной тактике России в Крыму

Международный уголовный суд еще не сталкивался с таким вероломством.

Во время аннексии Крыма Россия использовала запрещенный метод ведения войны: при захвате или блокировании зданий и воинских частей оккупанты пускали в ход «живой щит» из гражданских, связывая тем самым руки украинским силовикам. Об этом рассказал на пресс-конференции в Киеве постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич.

По его словам, Международный уголовный суд впервые сталкивается с подобным в исполнении государств, а не просто вооруженными группами.

«Во-первых, мы анализировали вопрос использования «живых щитов» при окружении, блокировании и захвате воинских частей Вооруженных сил Украины, административных зданий. Использование «живых щитов» еще не стояло в практике Международного уголовного суда. Такие факты, конечно, уже были, но «живые щиты» в основном использовались организованными вооруженными группами, а не государствами. РФ использовала именно такой запрещенный метод ведения войны», – сказал Кориневич и подчеркнул, что это использовалась ради избежания сопротивления со стороны украинских силовиков.

Тэги: Владимир Зеленский