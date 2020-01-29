НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Политика
18:27 29 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия упростит для украинцев получение гражданства

Одно из упрощений – отмена собеседования на знание русского языка

Россия упростит процедуру получения гражданства для украинцев и белоруссов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в министерстве внутренних дел России освободят граждан Украины и Беларуси от собеседования на знание русского языка. Соответствующие законопроекты уже были разработаны.

Также в министерстве добавили, что для украинцев, белоруссов, а также для граждан Молдовы и Казахстана предусмотрят возможность получить российское гражданство после получения вида на жительство.

Подчеркивается, что иностранцам будет проще оформить документы для проживания, что станет причиной снижения риска незаконной миграции в РФ.

При этом также было отмечено, что в 2019 году в России было разработано около 80 нормативно-правовых актов, «связанных с совершенствованием миграционного законодательства».

Источник:
Тэги: гражданство

Новости по теме

В Украине могут разрешить двойное гражданство

В Государственной миграционной службе могут позволить гражданам иметь два паспорта. Но «единое гражданство» останется закрепленным в Конституции Украины.

Россия раздала 125 тысяч паспортов в «ЛДНР»

Количество людей, принятых по Госпрограмме по помощи в добровольном переселении в РФ соотечественников, не растет и остается на уровне 2018 года.

Украина укрепила свои позиции в рейтинге гражданств

Украина на 5 позиций улучшила свои показатели в рейтинге гражданств мира и заняла 75 место с рейтингом 38,2%.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы