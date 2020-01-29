Россия упростит для украинцев получение гражданства
Одно из упрощений – отмена собеседования на знание русского языка
Россия упростит процедуру получения гражданства для украинцев и белоруссов. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что в министерстве внутренних дел России освободят граждан Украины и Беларуси от собеседования на знание русского языка. Соответствующие законопроекты уже были разработаны.
Также в министерстве добавили, что для украинцев, белоруссов, а также для граждан Молдовы и Казахстана предусмотрят возможность получить российское гражданство после получения вида на жительство.
Подчеркивается, что иностранцам будет проще оформить документы для проживания, что станет причиной снижения риска незаконной миграции в РФ.
При этом также было отмечено, что в 2019 году в России было разработано около 80 нормативно-правовых актов, «связанных с совершенствованием миграционного законодательства».
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