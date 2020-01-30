Расследование убийства черкасского айтишника зашло в тупик
Полиция топчется на месте, хотя после убийства прошло более четырех месяцев.
17-го сентября, за два часа до полуночи, в Черкассах, на улице Гагарина, неизвестный застрелил местного предпринимателя, руководящего IT-компанией, 37-летнего Андрея Заканича. Тело убитого было обнаружено на следующий день, когда прохожие сообщили в полицию о том, что за рулем белого электрокара «Ниссан» мужчина не подает признаков жизни.
Судебные медики установили, что стреляли в Заканича из пистолета. Пуля, пробив плечо, вошла в сердце. Мотивы расправы не установлены, как и круг подозреваемых.
Источник в следствии сообщил, что накануне убийства от Заканича требовали деньги бывшие работодатели – они, якобы, не поделили крупный контракт, и хотели получить от айтишника почти 80 000 долларов США.
Как узнали «Власти», полиция до сих пор доподлинно не определилась с тем, кому была выгодна смерть айтишника. Более того – только сейчас сыщики почему-то решили проверить операторов мобильной связи на предмет того ,какие номера и телефоны работали в роковую ночь возле места убийства, и какие пути отступления использовал убийца.
Преступление, совершенное в условиях неочевидности, похоже, стало настоящим «висяком» для органов досудебного расследования. Может, пора взять его на контроль кому-то повыше в МВД?
Новости по теме
Полицейские Владимир Петровец и Иван Приходько, подозреваемые в убийстве 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком, в день преступления в течение суток распивали спиртные напитки.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что за убийство в Переяслав-Хмельницком 5-летнего Кирилла Тлявова наступит два вида ответственности.
За восемь дней следователи не нашли времени и возможности встретиться с родителями девочки и адвокатом.