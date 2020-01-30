Расследование убийства черкасского айтишника зашло в тупик

Полиция топчется на месте, хотя после убийства прошло более четырех месяцев.

17-го сентября, за два часа до полуночи, в Черкассах, на улице Гагарина, неизвестный застрелил местного предпринимателя, руководящего IT-компанией, 37-летнего Андрея Заканича. Тело убитого было обнаружено на следующий день, когда прохожие сообщили в полицию о том, что за рулем белого электрокара «Ниссан» мужчина не подает признаков жизни.

Судебные медики установили, что стреляли в Заканича из пистолета. Пуля, пробив плечо, вошла в сердце. Мотивы расправы не установлены, как и круг подозреваемых.

Источник в следствии сообщил, что накануне убийства от Заканича требовали деньги бывшие работодатели – они, якобы, не поделили крупный контракт, и хотели получить от айтишника почти 80 000 долларов США.

Как узнали «Власти», полиция до сих пор доподлинно не определилась с тем, кому была выгодна смерть айтишника. Более того – только сейчас сыщики почему-то решили проверить операторов мобильной связи на предмет того ,какие номера и телефоны работали в роковую ночь возле места убийства, и какие пути отступления использовал убийца.

Преступление, совершенное в условиях неочевидности, похоже, стало настоящим «висяком» для органов досудебного расследования. Может, пора взять его на контроль кому-то повыше в МВД?

Тэги: убийство, полиция, черкассы, версии, следствие, андрей заканич, айти