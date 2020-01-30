Мусорщики вернули британской пенсионерке 20 тысяч фунтов, выброшенных на помойку

80-летняя пенсионерка из шотландского города Дамбартон хранила деньги на кухне в старых консервных банках. Когда женщины не было дома, ее дочь решила прибираться…

Она не знала, что в банках, которые она выбросила на помойку, хранились деньги ее матери, сообщает BBC.

Она поняла, что натворила, только когда ее мать вернулась домой и рассказала, что на протяжении многих лет складывала в банки свои сбережения.

После этого дочь и сын пенсионерки сразу же отправились в центр приема вторсырья и попросили найти выброшенные деньги.

Помочь им согласились работники центра Тони Скэнлон и Кенни Макадам. Один из них вспомнил, что бросил мешки в металлический контейнер.

«Мы начали перебирать его содержимое. Вытягивали мешки, складывали их в ковш экскаватора. В конце концов, через полтора часа мы нашли эти мешки. Открыли один из них – там была первая банка из-под соуса», – рассказал Скэнлон.

Примерно через 20 минут его напарник нашел еще четыре банка в другом мешке.

Пенсионерке очень повезло. Если бы ее дочь и сын хоть немного опоздали, мешки отправили бы на свалку.

Тэги: пенсионеры, мусор, деньги