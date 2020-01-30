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Главная » Мир » Наука и Техника
14:49 30 Января 2020 Просмотров 1301   КомментариевКомментарии

Ученые сделали самое детальное фото поверхности солнца в истории

Фото сделали в Национальном научном фонде США

С помощью американского солнечного телескопа Daniel K. Inouye Solar Telescope было сделано самое детальное на данный момент фото солнечной поверхности.

На снимке можно увидеть объекты, размер которых не превышает 30 км. Такое детальное фото поможет ученым и астрономам более детально изучить солнечную активности, а также поможет в изучении влияния магнитной активности нашей звезды на работу наземных технологий.

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Тэги: солнце, фото, телескоп, астрономия, поверхность солнца

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