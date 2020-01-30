Ученые сделали самое детальное фото поверхности солнца в истории
Фото сделали в Национальном научном фонде США
С помощью американского солнечного телескопа Daniel K. Inouye Solar Telescope было сделано самое детальное на данный момент фото солнечной поверхности.
На снимке можно увидеть объекты, размер которых не превышает 30 км. Такое детальное фото поможет ученым и астрономам более детально изучить солнечную активности, а также поможет в изучении влияния магнитной активности нашей звезды на работу наземных технологий.
Новости по теме
Этот анимационный цикл – «фильм», с крупным планом «танца» протуберанцев на Солнце выглядит так, словно он был сделан одним из космических аппаратов которые мы используем в изучении Солнца.
Редкая суперкомета несется к Солнцу из внешней части Солнечной системы. Встреча со светилом состоится в ноябре 2013 года.
Теперь у учёных есть основания полагать, что они стали свидетелями зарождения новой системы. Изображения, полученные телескопом Subaru, ясно показывают гигантский разрыв внутри диска