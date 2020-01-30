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18:00 30 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сделка по Brexit утверждена окончательно

Совет Евросоюза утвердил в письменном виде сделку о выходе Великобритании из состава ЕС.

Евросоюз окончательно утвердил в письменном виде сделку о выходе Великобритании из состава ЕС, тем самым завершив процесс ратификации соглашения со своей стороны.

Принятое соглашение обеспечивает упорядоченный выход Великобритании из ЕС и охватывает права граждан, финансовый расчет, переходный период и другие вопросы.

Соглашение по Brexit вступит в силу 31 января 2020 года в полночь по центральноевропейскому времени.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС:

«С этого времени Великобритания больше не будет государством-членом ЕС и будет считаться третьей страной. Соглашение о выходе обеспечивает упорядоченный выход Великобритании из Союза. Оно охватывает права граждан, финансовый расчет, переходный период, протоколы по Ирландии / Северной Ирландии, Кипру и Гибралтару, управление и другие вопросы разделения», – говорится в сообщении.

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Тэги: ес, Великобритания, соглашение, brexit

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