Сделка по Brexit утверждена окончательно
Совет Евросоюза утвердил в письменном виде сделку о выходе Великобритании из состава ЕС.
Евросоюз окончательно утвердил в письменном виде сделку о выходе Великобритании из состава ЕС, тем самым завершив процесс ратификации соглашения со своей стороны.
Принятое соглашение обеспечивает упорядоченный выход Великобритании из ЕС и охватывает права граждан, финансовый расчет, переходный период и другие вопросы.
Соглашение по Brexit вступит в силу 31 января 2020 года в полночь по центральноевропейскому времени.
Об этом сообщается на сайте Совета ЕС:
«С этого времени Великобритания больше не будет государством-членом ЕС и будет считаться третьей страной. Соглашение о выходе обеспечивает упорядоченный выход Великобритании из Союза. Оно охватывает права граждан, финансовый расчет, переходный период, протоколы по Ирландии / Северной Ирландии, Кипру и Гибралтару, управление и другие вопросы разделения», – говорится в сообщении.
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