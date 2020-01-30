Названы главные должники по зарплатам в Украине

Милованов дал три совета работникам, которые столкнулись с задержками.

Министр экономразвития Тимофей Милованов назвал пять крупнейших должников по зарплатам в Украине. И отметил, что в ближайшие дни проведет с руководителями этих предприятий совещание, чтобы окончательно решить вопрос с долгами перед работниками. Министр пообещал, что встречу будет транслировать на своей странице в Facebook.

Топ-5 должников выглядят следующим образом (по состоянию на 27 января 2020 года):

АО «Сумское машиностроительное научно-производстве6нное объединение» должно своим сотрудникам 251,07 млн грн.

ЧАО «Азовзагальмаш» – 220,86 млн грн.

ГП «Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова» – 134,3 млн грн.

ГП «Научно-исследовательский институт «Квант» – 52,84 млн грн.

ГП «Угольная компания «Краснолиманская» – 30,22 млн грн.

Милованов также добавил, что в 30 крупнейших предприятиях-должниках действуют профсоюзы.

«Именно профсоюзы должны были бы защищать трудовые права работников, к ним должны обращаться работники не только, чтобы получить билет на новогоднюю елку для ребенка, но и за реальной защитой – от массовых сокращений, травматизма, невыплат заработных плат», – подчеркнул министр.

Министр дал работникам, которым задерживают зарплаты, три совета. Во-первых, проверить, есть ли на предприятии профсоюз, чтобы обратиться к нему с жалобой. Во-вторых, готовить обращение в суд, а бояться этого не нужно, поскольку «это современный способ себя защитить». В-третьих, обратиться в Государственную службу по вопросам охраны труда.

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