Очередной банк Украины полностью ликвидирован

ФГВФЛ полностью рассчитался с вкладчиками еще одного банка Украины.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию ПАО “Грин Банк”. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации ФГВФЛ, 29 января 2020 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации Грин Банка. В рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчики банка получили 3,7 млн гривен, что составляет 98,7% от общей гарантированной суммы.

ФГВФЛ ввел временную администрацию сроком на три месяца в Грин Банк 25 сентября. Впоследствии она была продлена до 24 января 2015 года.

Национальный банк Украины 22 января 2015 года отозвал лицензию Грин Банка и начал процедуру его ликвидации.

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