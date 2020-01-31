В Домодедово экстренно сел самолет из-за бомбы

Самолету, на борту которого находилось почти 200 человек, пришлось экстренно садиться в Домодедово из-за пассажирки, которая кричала, что у нее есть бомба.

Вчера, 30 января, в аэропорту Домодедово экстренно сел пассажирский лайнер Airbus A321 авиакомпании S7, летевший в Москву из Симферополя. Пилоты сообщили на землю, что одна из пассажирок угрожает себя взорвать. Она говорила, что у нее в сумке взрывное устройство.

«Согласно инструкции, командир воздушного судна сообщил об инциденте в аэропорт Домодедово. Самолет благополучно приземлился, находится на отдельной стоянке. Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта, в настоящее время проводят необходимые мероприятия», — сообщили в пресс-службе S7.

По словам информированного источника «Интерфакса», пассажирка была пьяна. Она утверждала, что бомба находится в сумке, которую она держала в руках, но требований не предъявляла. Ее задержали и доставили в отделение полиции — ее опрашивают сотрудники МВД и ФСБ.

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