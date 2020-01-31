Зеленский дал понять, что пока не видит причин посещать США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности посетить с визитом США. Как выяснили журналисты «Фразы», при этом он поставил условие.

«Если мы можем договориться о чем-то очень важном, что выгодно обеим странам, и, прежде всего, я думаю об Украине, при всем уважении к США, помимо стратегии и тактики, а очень важные вещи, о которых мы можем договориться, что мы можем подписать, взять, то я готов ехать завтра», — заявил Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с Государственным чекретарем США Майком Помпео в пятницу, 31 января.

При этом, как сообщает «Украинская правда», он признал, что ему не достает опыта в этих вопросах, поэтому он старается советоваться «с человеком у которого больше дипломатического опыта с нашим министром иностранных дел», имея ввиду Вадима Пристайко. «Я у него спрашивал, а что мы будем там делать, зачем мы туда едем, а что мы можем там согласовать, а что мы можем привезти для нашей страны, а о чем мы будем говорить, чтобы каждое слово не просто было слово путешественника политического, как это было много лет в нашей стране и происходит в других странах», — рассказал Зеленский.

В свою очередь, как сообщает «Новое время», американский дипломат заявил, что со стороны его руководства нет «никаких условий для того, чтобы президент Зеленский мог приехать в Вашингтон». «Просто нам нужно найти подходящее время и возможности для этой встречи. Это произойдет в то время, когда будет показано значительный прогресс. Между нашими странами есть много работы, наши команды обсуждают все эти возможности», — заявил Помпео.

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