В столице Австралии Канберре из-за распространяющихся пожаров объявлено чрезвычайное положение

Австралийские официальные лица в пятницу объявили чрезвычайное положение в столице Канберре и прилегающих регионах, поскольку высокие температуры и сильный ветер угрожают вывести лесные пожары из-под контроля пожарных.

Эндрю Барр, главный министр австралийской столичной территории (АСТ), заявил, что решение об объявлении чрезвычайного положения принято, поскольку смертельные лесные пожары в 2003 году указали на потенциальную опасность в выходные дни.

Чиновники сообщили, что площадь неконтролируемого пожара на юге АСТ, на пороге Канберры, выросла до 185 кв. км, что составляет почти 8% от общей площади территории.

«Этот огонь может стать очень непредсказуемым. Он может стать неуправляемым», – сказал Барр журналистам на брифинге. «Сочетание сильной жары, ветра и сухого ландшафта поставит под угрозу пригороды южнее Канберры».

Федеральный парламент Австралии находится в Канберре, где также находятся несколько правительственных и независимых учреждений, а также национальные музеи. Четыре человека погибли и почти 500 домов были разрушены в результате пожаров в Канберре в 2003 году.

Чрезвычайное положение, объявленное в пятницу, будет действовать в течение 72 часов, предоставляя властям более широкие полномочия по организации эвакуации, закрытию дорог и установлению контроля над частной собственностью.

Ожидается также, что в выходные дни условия тепловой волны охватят штаты Виктория и Новый Южный Уэльс, где разгорается около 80 пожаров.

Австралия ведет борьбу с лесными пожарами на своем восточном побережье, в результате которых с сентября погибли 33 человека и около 1 миллиарда местных животных. Около 2500 домов было разрушено, а более 11,7 миллионов гектаров земли были выжжены.

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