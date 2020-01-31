Председатель райсовета из глубинки «забыл» задекларировать дом и три квартиры
Состоятельный избранник утаил от общественности факт владения большим количеством объектов недвижимости.
Председателю Михайловского районного совета Запорожской области от «Аграрной партии Украины» Сергею Передерий (на фото в центре) грозит крупный штраф и запрет на занятие должностей за декларирование недостоверной информации.
По данным следствия, Передерий, избранный депутатом районного совета, а затем и его председателем, подал декларацию, в которой почему-то «забыл» указать, что он и члены его семьи владеют, помимо задекларированного, еще и домом, а также тремя квартирами в разных районах Запорожской и Херсонской областей.
В декларации чиновник указал лишь квартиру, три земельных участка и гараж.
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