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Главная » Украина » Политика
15:31 31 Января 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Председатель райсовета из глубинки «забыл» задекларировать дом и три квартиры

Состоятельный избранник утаил от общественности факт владения большим количеством объектов недвижимости.

Председателю Михайловского районного совета Запорожской области от «Аграрной партии Украины» Сергею Передерий (на фото в центре) грозит крупный штраф и запрет на занятие должностей за декларирование недостоверной информации.

По данным следствия, Передерий, избранный депутатом районного совета, а затем и его председателем, подал декларацию, в которой почему-то «забыл» указать, что он и члены его семьи владеют, помимо задекларированного, еще и домом, а также тремя квартирами в разных районах Запорожской и Херсонской областей.

В декларации чиновник указал лишь квартиру, три земельных участка и гараж.

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Тэги: чиновник, декларация, сергей передерий, михайловский райсовет

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