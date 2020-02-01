НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Экономика
19:47 31 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине изменятся правила труда: чего ждать

Закон вносит изменения в статью 265 КЗоТ.

В пятницу, 31 января, украинский глава Владимир Зеленский, подписал закон «О труде». Благодаря данному закону наказание для работодателей за нарушения норм Кодекса законов о труде будет менее жестким. Однако, принятый документ вызвал множество вопросов, не все депутаты согласны с его принятием.

Детальнее ознакомится с текстом закона №1233 можно на сайте Верховной Рады.

Закон вносит радикальные изменения в статью 265 КЗоТ.

Как говорится в пояснительной записке, целью этого закона является «уменьшение экономически необоснованных штрафных санкций за нарушение норм трудового законодательства Украины и остановка процесса ликвидации малого и среднего бизнеса в Украине в связи с применением сокрушительных по своему размеру штрафных санкций».

За несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда будут наказывать штрафом в двукратном размере минимальной заработной платы.

В новом законе предусмотрен штраф за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение, в десятикратном размере минимальной заработной платы, которая была установлена законом на момент выявления нарушения.

Нарушением считается:

- допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта);

- оформление работника на неполное рабочее время, но по факту он работает полное рабочее время;

- выплата заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов.

Если нарушение совершено повторно применяется наказание в виде штрафа в тридцатикратном размере.

Отметим, народный депутат партии «Европейская солидарность» Ирина Фриз заявила, что данным законом «О труде» правительство пытается вернуть крепостное право в Украине.

«Новые законы не могут сужать права и ухудшать любым образом условия, предоставленные действующим законодательством. Лучше отзовете из парламента, то, что наваяло ваше правительство. Попробуйте успеть это сделать до отставки, чтобы позор не сопутствовал дальнейшую карьеру» , – написала Фриз.

Источник:
Тэги: КЗоТ

Новости по теме

Французская фигуристка-чемпионка рассказала, что ее изнасиловал тренер

44-летняя Сара Абитболь, десятикратная чемпионка Франции по фигурному катанию, обвинила своего бывшего тренера Жиля Бейера в изнасиловании.

Ученым впервые удалось разглядеть поверхность Солнца вблизи

Телескоп DKIST на Гавайях сделал снимки фрагментов Солнца размером всего 30 км в ширину. Его линза имеет 4 метра в диаметре и является крупнейшей для солнечных телескопов.

Английская Премьер-лига может потерять свой статус после «Брекзита»

Премьер-лига Англии может потерять свой статус самого лучшего и самого богатого чемпионата после «Брекзита» и введения лимитов на иностранных игроков.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Бывшая посол США в Украине Мари Йованович подала в отставку из Госдепа

09:12  Мир

Украинцы третьи по числу беженцев в США – WP

08:02  Мир

Французская фигуристка-чемпионка рассказала, что ее изнасиловал тренер

22:47  Мир

Ученым впервые удалось разглядеть поверхность Солнца вблизи

21:29  Мир

Израильский дипломат рассказал о планах Зеленского и Путина

20:49  Мир

Английская Премьер-лига может потерять свой статус после «Брекзита»

20:08  Мир

В Украине изменятся правила труда: чего ждать

19:47  Украина

В Майами сняли с рейса семью ортодоксальных евреев из-за неприятного запаха

19:46  Мир

Европа наказала Россию за Крым

18:30  Мир

ЕС экстренно выделяет €10 млн на изучение китайского коронавируса

18:25  Мир

Вспышка коронавируса: заражено уже почти 10 тысяч человек

17:55  Мир

В столице Австралии Канберре из-за распространяющихся пожаров объявлено чрезвычайное положение

17:25  Мир

Зеленский предложил США добывать нефть в Черном море

16:55  Украина

Зеленский дал понять, что пока не видит причин посещать США

16:10  Украина

«Пресс» денег против пресса: Черновицкие чиновники украли средства на спортивную площадку

15:41  Украина

Председатель райсовета из глубинки «забыл» задекларировать дом и три квартиры

15:31  Украина

Без света остаются более 150 сел на Черниговщине

15:15  Украина

Ученым впервые удалось разглядеть поверхность Солнца вблизи

21:29 Мир

«Поезда в Крым не остановим». В России отреагировали на новые санкции США, ЕС и Канады

19:00 Мир

Сделка по Brexit утверждена окончательно

18:00 Мир

В Стокгольме украли скульптуры Сальвадора Дали почти на полмиллиона евро

17:36 Мир

Высший антикорсуд попросил Германию доставить экс-нардепа Онищенко на судебное заседание

17:00 Мир

Новая программа с МВФ может быть подписана в ближайшие месяцы, – НБУ

16:55 Украина

Мэра Тлумача могут привлечь к ответственности за смену двери в кабинете

16:36 Украина

В Женеве на дорожных знаках появились беременные женщины

16:30 Мир

Одесских бандитов, пытавших людей, не выпустили на свободу

15:45 Украина

Зеленский и Помпео встретятся 31 января в Киеве

15:33 Украина

Ученые сделали самое детальное фото поверхности солнца в истории

14:49 Мир

Новости | Игровые автоматы