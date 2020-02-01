В Украине изменятся правила труда: чего ждать

Закон вносит изменения в статью 265 КЗоТ.

В пятницу, 31 января, украинский глава Владимир Зеленский, подписал закон «О труде». Благодаря данному закону наказание для работодателей за нарушения норм Кодекса законов о труде будет менее жестким. Однако, принятый документ вызвал множество вопросов, не все депутаты согласны с его принятием.

Детальнее ознакомится с текстом закона №1233 можно на сайте Верховной Рады.

Закон вносит радикальные изменения в статью 265 КЗоТ.

Как говорится в пояснительной записке, целью этого закона является «уменьшение экономически необоснованных штрафных санкций за нарушение норм трудового законодательства Украины и остановка процесса ликвидации малого и среднего бизнеса в Украине в связи с применением сокрушительных по своему размеру штрафных санкций».

За несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда будут наказывать штрафом в двукратном размере минимальной заработной платы.

В новом законе предусмотрен штраф за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение, в десятикратном размере минимальной заработной платы, которая была установлена законом на момент выявления нарушения.

Нарушением считается:

- допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта);

- оформление работника на неполное рабочее время, но по факту он работает полное рабочее время;

- выплата заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов.

Если нарушение совершено повторно применяется наказание в виде штрафа в тридцатикратном размере.

Отметим, народный депутат партии «Европейская солидарность» Ирина Фриз заявила, что данным законом «О труде» правительство пытается вернуть крепостное право в Украине.

«Новые законы не могут сужать права и ухудшать любым образом условия, предоставленные действующим законодательством. Лучше отзовете из парламента, то, что наваяло ваше правительство. Попробуйте успеть это сделать до отставки, чтобы позор не сопутствовал дальнейшую карьеру» , – написала Фриз.

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