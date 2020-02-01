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Главная » Украина » Общество
14:02 01 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина создает собственную систему тестирования коронавируса, – СНБО

Китай 20 января предоставил право всем желающим заниматься созданием систем диагностики коронавируса.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина занимается разработкой собственной системы тестирования коронавируса. Об этом Данилов сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина».

«Выступал наш ученый. Он сказал не все. На самом деле занимаются разработкой тест-систем наших собственных. Мы уже в среду имеем собственную украинскую тест-систему», – заявил Данилов.

Он уточнил, что Китай 20 января предоставил право всем желающим заниматься созданием систем диагностики коронавируса. Украинская система начнет работать в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение 2019-nCoV с привлечением ресурсов не только Министерства здравоохранения, а и Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства образования и науки, Министерства инфраструктуры и ряда других служб и организаций.

Зеленский дал задание перенести деятельность оперативного штаба относительно предотвращения распространения заболевания на территории Украины, который действует при Министерстве здравоохранения, на уровень Кабинета министров, создав соответствующую рабочую группу.

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Тэги: снбо

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