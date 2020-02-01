Китай согласился эвакуировать украинцев из Уханя

Украинское посольство получило предварительное согласие властей Китая на эвакуацию граждан Украины из Уханя.

Китайские власти предварительно согласились на эвакуацию 50-ти украинцев, которые в данный момент находятся в городе Ухань. Именно этот город является пицентром вспышки смертельного коронавируса.

Вот, что говорится в официальном сообщении:

«Посольство Украины в КНР на постоянной основе проводит мониторинг эпидемиологической ситуации в Китае и работу с компетентными органами КНР, в частности, отоносительно возможной эвакуации граждан Украины из города Ухань и других городов провинции Хубэй, на которые распространяются карантинные ограничения. Посольством получено предварительное согласие МИД КНР на эвакуацию наших граждан из города Ухань чартерным авиарейсом».

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