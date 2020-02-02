Верховный муфтий России тоже хочет вписать Бога в Конституцию РФ

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин поддержал предложение предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла включить в Конституцию упоминание о боге.

Талгат Таджуддин считает, что поскольку слова о боге есть в гимне, значит, они могут появиться и в Основном законе России. Об этом он сказал в интервью агентству «Интерфакс».

Верховный муфтий при этом предложил дополнить Конституцию еще и словами о поддержке государством традиционных религий – «морально и материально».

Слова Таджуддина прозвучали после того, как в РПЦ призвали молиться за внесение в документ упоминания о боге. По мнению предстоятеля церкви патриарха Кирилла, это будет соответствовать убеждениям большинства россиян – причем не только православных, но и мусульман, а также представителей многих других конфессий.

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