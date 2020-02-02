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Главная » Мир » Происшествия
13:33 02 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Жертвами коронавируса стали более 300 человек

Число инфицированных и погибших от китайского коронавируса продолжает расти.

На состояние 2 февраля, по данным официальных источников число инфицированных коронавирусом составляет 14, 628 человек. Число жертв достигло 305 человек.

Об этом сообщают официальные власти Китая, по сообщению от неофициальных источников, жертв и зараженных может быть в разы больше.

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Тэги: Китай, вирус, коронавирус, зараженные

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