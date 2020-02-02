Adidas сделала футбольное поле из 1,8 млн пластиковых бутылок
Для изготовления искусственного газона использовано большое количество первичного пластика и перемолотого каучука.
Джеймс Карни, вице-президент по глобальной стратегии бренда Adidas, рассказал CNN, что искусственный газон был сделан из переработанных пластиковых бутылок, собранных на пляжах и у береговых линий. Так компания вносит свой вклад в борьбу против загрязнения мирового океана.
«Это больше, чем место для игры. Это напоминание о нашей коллективной ответственности за ликвидацию пластиковых отходов», – заявил представитель Adidas Кэмерон Коллинз.
Компания подарила футбольное поле из переработанных пластиковых отходов Miami Edison High School, которая находится в нескольких минутах езды от стадиона Hard Rock в Майами, месте проведения «Суперкубка» по американскому футболу.
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