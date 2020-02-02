В России с марта ужесточатся правила въезда для украинцев

МВД России рассказал о нововведениях для Украины.

Конфликт между Россией и Украиной все продолжает нарастать, и никак не разрешится в лучшую сторону. Война длится уже более шести лет. А Кремль все никак не успокоится.

Подробности нового запрета для украинцев от россиян озвучило Министерство внутренних дел Российской Федерации.

Так в ведомстве объявили о том, что теперь с первого марта этого года украинцам воспрещен въезд в Россию по внутренним (то есть украинским) паспортам, как это было разрешено раньше. Теперь пребывание в стране возможно только по заграничному паспорту. Объяснение весьма в МВД последовала странное, причем даже без каких либо угроз. По их мнению, введение новых правил позволит предотвратить использование подделок внутренних паспортов.

С чем связана такая спешка, и кому понадобилось подделывать паспорта, чтобы попасть в их страну не ясно. Отметим, что на сегодня в Россию далеко не всем украинцам удавалось с легкостью попасть. Цель у тех, кто туда выезжал, была разная, у кого – туризм, у кого – работа, у кого родственники. Но многим из них всегда задавили слишком много вопросов на границе и паспортном контроле. Со стороны украинской власти были тоже несколько предостережений, особенно для тех, кто пересекает границы земным способом через восток, там они могли угодить в довольно неприятную ситуацию, некоторых даже могли взять в плен.

Большинство все же предпочитало лететь через Беларусь или другие страны. Однако, очевидно, что большая часть населения Украины воздерживается от поездок в Российскую Федерацию, а некоторые утверждают, что даже если война прекратится, они туда в жизни и за что не поедут, и даже не пустят своих детей.

Раньше до войны, украинцы имели возможность свободно передвигаться по России. На границе им лишь только был выдан специальный талон, который всего на всего указывал, что в стране они прибывают законным и легальным путем. Не было и больших ограничений по количеству времени, по которому они могли находиться на российской территории. Такие дружественные отношения были представлены для всех страны бывшего Содружества независимых государств. Ведь и правда, когда-то между многими украинцами и россиянами били дружественные и родственные связи.

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