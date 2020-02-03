Лавина: За сутки коронавирус убил 56 человек

Темпы развития эпидемии и смертность растут в геометрической прогрессии.

За минувшие сутки, по данным Интерфакс, в китайской провинции Хубэй, в состав которой входит город Ухань, от смертельного коронавируса и осложнений в виде пневмонии скончались 56 человек. Всего количество погибших теперь составляет 361 человек.

Количество зараженных жителей Китая превышает 17 тысяч человек, заболевшие за пределами Страны восходящего солнца исчисляются сотнями.

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