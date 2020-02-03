В центре Киева киллер застрелил пластического хирурга

Преступление произошло рядом с домом жертвы.

Вечером 2-го февраля на улице Саксаганского в Киеве был убит глава одной из частных косметологических клиник, пластический хирург Андрей Сотник (на фото с наградой). В распоряжение СМИ попали кадра убийства: 43-летний кандидат медицинских наук забегает в арку дома №117, за ним бежит убийца, и с близкого расстояния стреляет в спину. Затем производит контрольный в голову. Смерть Сотника наступает на месте. Киллер с вырванным из рук убитого пакетом скрывается через ту же арку. Врач жил в 121-м доме по той же улице.

По информации экс-нардепа Игоря Мосийчука, убийство с целью ограбления полиция даже не рассматривает. Есть косвенные улики, подтверждающие заказное убийство.

Сотник – переселенец из Донецка, в столицу перебрался в 2014 году, после начала боевых действий.

Пока что ни причины убийства, ни личность подозреваемого не названы.

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