Атака на юге Лондона связана с исламизмом

Об этом заявили в полиции Великобритании.

В заявлении Скотланд-Ярда, которое было опубликовано 2 февраля сообщается, что нападение в Лондоне связано с исламизмом:

«К телу подозреваемого было прикреплено (взрывное − ред.) устройство… Было установлено оцепление, и быстро выяснилось, что это муляж… Происшествие объявили терактом, и мы полагаем, что оно связано с исламизмом», − отметили в полиции Лондона.

Также сообщается, что в момент нападения, за злоумышленником велась слежка:

«Вооруженные полицейские, которые участвовали в упреждающей контртеррористической разведывательной операции и шли за подозреваемым, немедленно отреагировали, застрелив мужчину на месте».

Подохреваемы недавно был выпущен из тюрьмы, в которой он отбывал срок за преступления, связанные с исламизмом. Предварительно сообщается, что нападавший – 20-летний Судеш Амман.

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