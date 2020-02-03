Атака на юге Лондона связана с исламизмом
Об этом заявили в полиции Великобритании.
В заявлении Скотланд-Ярда, которое было опубликовано 2 февраля сообщается, что нападение в Лондоне связано с исламизмом:
«К телу подозреваемого было прикреплено (взрывное − ред.) устройство… Было установлено оцепление, и быстро выяснилось, что это муляж… Происшествие объявили терактом, и мы полагаем, что оно связано с исламизмом», − отметили в полиции Лондона.
Также сообщается, что в момент нападения, за злоумышленником велась слежка:
«Вооруженные полицейские, которые участвовали в упреждающей контртеррористической разведывательной операции и шли за подозреваемым, немедленно отреагировали, застрелив мужчину на месте».
Подохреваемы недавно был выпущен из тюрьмы, в которой он отбывал срок за преступления, связанные с исламизмом. Предварительно сообщается, что нападавший – 20-летний Судеш Амман.
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