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Главная » Мир » Наука и Техника
15:29 03 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Скорость 6G интернета будет достигать 8000 Гбит/с

Китайские ученые уже приступили к работе над сетью нового поколения.

Сообщается, что Министерство науки и технологий Китая с недавних пор приступило разработке нового, шестого поколения связи.

Собранные эксперты утверждают, что скорость передачи данных в этих сетях сможет достигать 8000 Гбит/с. Условно, с такой скоростью можно было бы загрузить 142 часа высококачественного видео всего за несколько секунд.

Напомним, что рекордная скорость передачи данных в 5G-сетях составляет 35 Гбит/с, а средняя скорость передачи данных в сетях пятого поколения – от 1 Гбит/с.

На разработку сотовых сетей нового поколения уходит примерно 10 лет. Поэтому подобные скорости требуют значительных технических улучшений.

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Тэги: Китай, связь, сеть, 5G, 6G

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