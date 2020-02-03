Скорость 6G интернета будет достигать 8000 Гбит/с
Китайские ученые уже приступили к работе над сетью нового поколения.
Сообщается, что Министерство науки и технологий Китая с недавних пор приступило разработке нового, шестого поколения связи.
Собранные эксперты утверждают, что скорость передачи данных в этих сетях сможет достигать 8000 Гбит/с. Условно, с такой скоростью можно было бы загрузить 142 часа высококачественного видео всего за несколько секунд.
Напомним, что рекордная скорость передачи данных в 5G-сетях составляет 35 Гбит/с, а средняя скорость передачи данных в сетях пятого поколения – от 1 Гбит/с.
На разработку сотовых сетей нового поколения уходит примерно 10 лет. Поэтому подобные скорости требуют значительных технических улучшений.
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