Чеверо подозреваемых по делу МН17 вызваны прокуратурой Нидерландов
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе самолета Boeing рейса МН17 на Донбассе в июле 2014 года.
Об этом сказала адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
«Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых – Пулатова Олега Юлдашевича – будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского», – сказала она.
Кутьина добавила, что работа группы адвокатов будет осуществляться в соответствии со всеми нормами международного права.
«При осуществлении защиты мы будем рассматривать это дело с глубочайшим уважением к чувствам семей жертв, а также с учетом основного принципа уголовного производства, которым является презумпция невиновности. Мы надеемся, что рассмотрение дела в суде Нидерландов будет независимым и объективным», – подчеркнула адвокат.
На прошлой неделе стало известно, что один из подозреваемых по делу рейса МН17 согласился участвовать в суде и хочет быть представленным в суде нидерландской юридической фирмой.
Напомним, 9 марта 2020 начнется суд относительно уничтожения самолета Boeing 777 рейса МН17. Он пройдет в судебном комплексе Схипхол, расположенном примерно в 50 км от Гааги.
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