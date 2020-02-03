Меган Маркл призналась, что солгала
На кастинге телесериала «Форс-мажоры» она солгала, чтобы получить роль. Она заявила, что состоит в Гильдии киноактеров США. Это было в 2015 году.
Когда на кастинге ее спросили, является ли она членом Гильдии киноактеров, она сказала: «Конечно!»
При этом, как пишет The Sun, рассказывая о своем проступке пятилетней давности, Меган засмеялась и добавила: «Я была такой мошенницей».
Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри в мае 2018 года. До 2016 года она занималась актерской деятельностью. Наибольшую популярность ей принесла роль Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры».
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