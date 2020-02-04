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Главная » Украина » Политика
11:24 04 Февраля 2020 Просмотров 40   КомментариевКомментарии

У Зеленского начали «кастинг» для новых министров

По данным ряда СМИ у президента проводятся собеседования с кандидатами на ключевые должности.

Как сообщают инсайды из Офиса президента, на Банковой начался отбор кандидатов на должности глав министерств и вице-премьер-министров. Одно из первых таких заседаний состоялось в минувшую субботу.

С потенциальными будущими министрами общались сам президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, а также помощники Зеленского Сергей Шефир и Андрей Ермак.

По неофициальной информации, в Украине могут появиться новые министерства – например, профильные ведомства, курирующие спорт и агропромышленный комплекс.

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Тэги: министры, банковая, должность, собеседование, офис президента, опу

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