У Зеленского начали «кастинг» для новых министров

По данным ряда СМИ у президента проводятся собеседования с кандидатами на ключевые должности.

Как сообщают инсайды из Офиса президента, на Банковой начался отбор кандидатов на должности глав министерств и вице-премьер-министров. Одно из первых таких заседаний состоялось в минувшую субботу.

С потенциальными будущими министрами общались сам президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, а также помощники Зеленского Сергей Шефир и Андрей Ермак.

По неофициальной информации, в Украине могут появиться новые министерства – например, профильные ведомства, курирующие спорт и агропромышленный комплекс.

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