Шесть лет отсидевший угонщик в день освобождения угнал «Тойоту»
Его выпустили условно-досрочно за примерное поведение.
Уникальный случай произошел в Николаевской области. Там 30-го января вышедший на свободу осужденный угнал дорогостоящий внедорожник TOYOTA RAV 4, и был задержан полицией.
Уникальность события заключается в том, что задержанный освободился условно-досрочно раньше на девять месяцев семилетнего срока, который он отбывал в тюрьме за совершение угона автомобиля.
Суд тут же постановил взять задержанного под стражу. Теперь за решеткой он может провести еще не менее десяти лет.
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