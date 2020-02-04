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17:15 04 Февраля 2020 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Шесть лет отсидевший угонщик в день освобождения угнал «Тойоту»

Его выпустили условно-досрочно за примерное поведение.

Уникальный случай произошел в Николаевской области. Там 30-го января  вышедший на свободу осужденный угнал дорогостоящий внедорожник TOYOTA RAV 4, и был задержан полицией.

Уникальность события заключается в том, что задержанный освободился условно-досрочно раньше на девять месяцев семилетнего срока, который он отбывал в тюрьме за совершение угона автомобиля.

Суд тут же постановил взять задержанного под стражу. Теперь за решеткой он может провести еще не менее десяти лет.

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Тэги: угон, Тойота, курьезы, Николаевская область

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