В Киев прибыл последний запланированный рейс из Китая
В Киев прибыл последний запланированный рейс украинской авиакомпании МАУ из Китая.
У пассажиров рейса симптомов коронавирусной инфекции обнаружено не было.
4 февраля последний запланированный рейс украинской авиакомпании МАУ прибыл из Китая в Киев с 200 пассажирами на борту. Об этом пишет Павел Политюк в издании Reuters .
Cамолет рейса PS 7878, прибывший из китайского города Санья, приземлился в аэропорт Борисполь в 12:50. Представитель Центра общественного здоровья Украины заявил, что у пассажиров симптомов коронавирусной инфекции обнаружено не было.
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