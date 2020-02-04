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Главная » Украина » Общество
19:03 04 Февраля 2020 Просмотров 40   КомментариевКомментарии

В Киев прибыл последний запланированный рейс из Китая

В Киев прибыл последний запланированный рейс украинской авиакомпании МАУ из Китая.

У пассажиров рейса симптомов коронавирусной инфекции обнаружено не было.

4 февраля последний запланированный рейс украинской авиакомпании МАУ прибыл из Китая в Киев с 200 пассажирами на борту. Об этом пишет Павел Политюк в издании Reuters .

Cамолет рейса PS 7878, прибывший из китайского города Санья, приземлился в аэропорт Борисполь в 12:50. Представитель Центра общественного здоровья Украины заявил, что у пассажиров симптомов коронавирусной инфекции обнаружено не было.

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Тэги: рейс

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