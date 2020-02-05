У женщины, убившей Дьявола, суд отобрал собаку и кошку

Смерть кота со зловещей кличкой возмутила общественность.

Как стало известно «Властям», на днях в Лозовой Харьковской области по решению суда из семьи местных жителей изъяли беспородных кошку и собаку по кличке Фирсик и Кристи. А все потому, что хозяйку дома обвиняют в жестоком убийстве кота по кличке Дьявол.

Страшная сцена убийства развернулась в ночь на Святого Николая на открытом участке местности вблизи жилых домов во 2-м микрорайоне Лозовой. Там обвиняемая била кота о столб дерева и резала ножом до тех пор, пока несчастное животное не перестало подавать признаков жизни.

Теперь собака и кот, жившие в неблагополучной семье, переданы в руки волонтеров.

Обвиняемой в убийстве кота грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

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