Ученые уже знают, чем остановить новый коронавирус

Китайские вирусологи полностью расшифровали геном возбудителя новой инфекции и сделали вывод, что коронавирус 2019-nCoV сходен с вирусом атипичной пневмонии SARS.

ДНК коронавируса на 80% совпадает с генетическим кодом атипичной пневмонии SARS, эпидемия которой в 2003 году унесла более 700 жизней.

Тогда от атипичной пневмонии умирал почти каждый десятый зараженный, однако новый вирус, по словам ученых, значительно менее опасен, сообщает BBC.

Исследование подтвердило, что новый коронавирус попадает в организм человека через тот же клеточный рецептор. А значит, как считает вирусолог Университета Рединга Иэн Джонс, «методы лечения и вакцины, разработанные для SARS, должны быть действенными и в случае уханьского вируса».

К 4 февраля по всему миру было официально подтверждено уже более 20 тыс. случаев заражения в 24 странах.

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