Дело Шеремета: суд продлил меру пресечения Антоненко

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения музыканту и военному Андрею Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Вначале заседания суд разрешил сесть подозреваемому рядом с адвокатами.

Адвокат запросил присоединить к материалам данные по росту человека на видео. Однако прокурор заявил, что экспертиза роста самого Антоненко не проводилась, поэтому сравнивать вывод эксперта о росте человека на видео не с чем. В результате судья отказала в удовлетворении данного ходатайства.

Защита также просила присоединить к материалам дела заявления о готовности взять Андрея Антоненко на поруки, которые предоставили нардепы от “ЕС” Михаил Бондарь и Яна Зинкевич, экс-нардеп Оксана Корчинская, ветераны и волонтеры. Также адвокаты просили присоединить к делу материалы, которые характеризуют Антоненко, документы о его военных наградах и тому подобное.

Антоненко, в свою очередь, обратил внимание на свою бороду, и подчеркнул, что у него она была на концерте через день после убийства другая, нежели у мужчины на видео.

Он также подчеркнул, что специальных навыков как спецназовец не имеет, так как является штаб-сержантом. Подозреваемый добавил, что в ноябре военные делали фотосессию к празднику Дню сержанта. По его словам, они фотографировались с корпусом МОН, который позже у него изъяли.

По требованию адвокатов Антоненко в суде выступил музыкант, лидер группы “Тартак” Александр Положинский, который рассказал откуда у подозреваемого взялся макет МОН-50, который использовался в качестве реквизита.

По его словам, примерно в начале лета 2016 года они с Riffmaster-ом ездили с концертами к украинским военным. В целом в зоне боевых действий они дали более 100 концертов.

Положинский отметил, что для военных очень важно то, что к ним приезжают артисты, так как иногда на некоторые локации даже волонтеры не могут добраться. За это военные часто благодарят гостей чем могут: командиры подразделений выпускают официальные благодарности, бойцы дарят подписанные флаги и тому подобное.

После одного из концертов Антоненко подарили макет МОН-50.

“Я видел зеленый предмет, внешне похожий на мину, при мне его дарили Андрею Антоненко военнослужащие ЗСУ, и я видел, что внутри этот предмет был пустым, он был безопасным”, – объяснил лидер группы “Тартак”.

После этого судья опросил поручителей подозреваемого и удалился в совещательную комнату.

В итоге суд решил оставить Антоненко под стражей до 4 апреля. Такое решение присутствующие, уже традиционно, встретили криками: “Ганьба!” и “Свободу Riffу”.

Защита подозреваемого подчеркнула, что будет обжаловать такое решение.

Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.

В ночь на 14 декабря Печерский суд Киева избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Антоненко был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога.

13 декабря суд арестовал Юлию Кузьменко на два месяца без права на залог, а Яну Дугарь поместили под круглосуточный домашний арест.

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