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Главная » Мир » Общество
20:16 05 Февраля 2020 Просмотров 419   КомментариевКомментарии

Менее половины белорусов хочет союза с Россией, – опрос

В Белоруссии социологи обнаружили «обвальное падение» пророссийских настроений. Доля сторонников союза с Россией упала с 60,4% до 40,4%.

По данным исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого, в течение 2019 года доля сторонников союза с Россией упала с 60,4% до 40,4%. Резкое сокращение произошло с сентября по декабрь – на 14,7%.

Одновременно в белорусском обществе усилились проевропейские настроения: процент сторонников вступления в Евросоюз вырос с 24,4 до 32%.

Абсолютное большинство белорусов (74,6%) считают, что Белоруссия и Россия должны быть независимыми государствами, но иметь дружеские отношения и открытую границу без виз и таможни.

За объединение в союзное государство выступают 12,8% респондентов, за вхождение Белоруссии в состав России – 3,7%.

При этом 6,6% полагают, что отношения с Россией должны быть такими же, как с другими странами.

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Тэги: Россия, Белоруссия, опрос

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