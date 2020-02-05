Менее половины белорусов хочет союза с Россией, – опрос
В Белоруссии социологи обнаружили «обвальное падение» пророссийских настроений. Доля сторонников союза с Россией упала с 60,4% до 40,4%.
По данным исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого, в течение 2019 года доля сторонников союза с Россией упала с 60,4% до 40,4%. Резкое сокращение произошло с сентября по декабрь – на 14,7%.
Одновременно в белорусском обществе усилились проевропейские настроения: процент сторонников вступления в Евросоюз вырос с 24,4 до 32%.
Абсолютное большинство белорусов (74,6%) считают, что Белоруссия и Россия должны быть независимыми государствами, но иметь дружеские отношения и открытую границу без виз и таможни.
За объединение в союзное государство выступают 12,8% респондентов, за вхождение Белоруссии в состав России – 3,7%.
При этом 6,6% полагают, что отношения с Россией должны быть такими же, как с другими странами.
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