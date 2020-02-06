Украинцев нет среди зараженных коронавирусом на лайнере в Японии
Пассажиры и члены экипажа остаются на карантине.
Среди зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии нет украинских граждан. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.
Сообщается, что с 4 февраля Министерство здравоохранения Японии поставило Diamond Princess после выявление зараженных коронавирусом, проводится исследования пассажиров и членов экипажа.
Были отобраны образцы у 237 пассажиров и членов экипажа, получены результаты тестирования для 31 образца, 10 из которых оказались положительными на 2019-nCoV. По информации контактного лица ММСП Японии, граждан Украины среди указанных 10-ти подтвержденных случаев нет.
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