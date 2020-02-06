Зеленский назвал главные задачи Авакова

Президент Украины ожидает от министра МВД результатов не на словах, а на деле.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от Министерства внутренних дел Украины и руководителя ведомства Арсена Авакова конкретных результатов в расследовании дел об убийстве журналиста Павла Шеремета, активистки Екатерины Гандзюк и других резонансных преступлений.

Об этом сообщает Хвиля со ссылкой «Интерфакс-Украина».

«Вы знаете, что есть очень много резонансных дел, которые беспокоят общество. Мы ожидаем реальных результатов: не на словах, а действенных. И Шеремет, и Гандзюк, и другие такие очень громкие уголовные производства. Поэтому давайте подождем — нужен результат», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось о том, что глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский от фракции «Слуга народа» допускает увольнение министра внутренних дел Арсена Авакова.

Это может произойти в случае провала расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

«Его деятельность сегодня находится под очень пристальным вниманием. И я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах, то это, возможно, станет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности», — сказал нардеп.

По его словам, «масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляет».

В свою очередь, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что в ближайшее время несколько министров могут подать в отставку.

Что касается увольнения министра внутренних дел Арсена Авакова, Арахамия заявил, что это решает только президент.

«Это к президенту. Это его решение. И мы будем поддерживать его решения», — отметил он.

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