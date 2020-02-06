Закон о рынке земли примут через два месяца – Александр Корниенко

Такую оценку Александр Корниенко дал в перерыве заседания в четверг, 6 февраля, в кулуарах парламента.

Глава партии Слуга Народа Александр Корниненко считает, что ВР сможет проголосовать за закон об открытии рынка земли в течение двух месяцев.

До этого, в партии планировалось принять закон в ночь на эту пятницу.

«Там около 3800 правок, это 78 часов. Это пять пленарных недель, то есть два месяца. Но если мы будем продлевать на полтора-два часа в день, как мы сегодня сделали, мы фактически полторы-две недели экономим. Это три пленарных недели. Думаю, это приемлемо», – сказал он.

Нардеп признал, что рассмотрение закона затормозит проведение других реформ, «но мы знаем, благодаря кому».

Тем не менее, во время утреннего заседания фракции Слуга народа президент Владимир Зеленский попросил нардепов принять законопроект за два дня.

«Это звучало как пожелание, можно ли это сделать. На что спикер ответил, что все будет зависеть от количества правок, на которых будут настаивать при рассмотрении в зале», – рассказал собеседник.

При этом депутаты заявляли, что рассмотреть около 4 тысяч поправок за два дня невозможно.

Тэги: рынок земли, слуга народа, закон о земле, зеенский