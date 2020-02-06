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17:31 06 Февраля 2020 34 Комментарии
В Украине продадут три морских порта
Фонд государственного имущества Украины хочет выставить на продажу три морских порта. Среди них – Скадовский, Белгород-Днестровский и Усть-Дунайский.
Об этом сообщил глава фонда Дмитрий Сенниченко.
По его словам одним из предприятий уже заинтересовался инвестор из Турции.
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Тэги: порт
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