В Украине продадут три морских порта

Фонд государственного имущества Украины хочет выставить на продажу три морских порта. Среди них – Скадовский, Белгород-Днестровский и Усть-Дунайский.

Об этом сообщил глава фонда Дмитрий Сенниченко.

По его словам одним из предприятий уже заинтересовался инвестор из Турции.

Тэги: порт