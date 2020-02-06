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Главная » Украина » Экономика
17:31 06 Февраля 2020 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

В Украине продадут три морских порта

Фонд государственного имущества Украины хочет выставить на продажу три морских порта. Среди них – Скадовский, Белгород-Днестровский и Усть-Дунайский.

Об этом сообщил глава фонда Дмитрий Сенниченко.

По его словам одним из предприятий уже заинтересовался инвестор из Турции.

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Тэги: порт

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