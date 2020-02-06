Новым главой Львовской ОГА стал Козицкий
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Максима Козицкого новым главой Львовской областной государственной администрации.
Об этом он объявил в ходе рабочего визита во Львовскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на «Лигу».
Козицкий является директором компании по установке ветровых и солнечных электростанций «Эко-Оптима».
В 2015 году баллотировался в Львовский облсовет от партии «Самопомич». Тогда Козицкий в совет не прошел.
Летом прошлого года Козицкий уже был кандидатом на должность главы ЛОГА. После увольнения предыдущего главы Львовской ОГА Маркияна Мальского кандидатуру Козицкого снова согласовали на должность главы ЛОГА. Источник: https://censor.net.ua/n3174247
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